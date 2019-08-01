МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (июль) 51,3 (факт) 51,3 (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия

 

 

 

 
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль) 49,4 (факт) 49,4 (факт)
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) -0,15% (факт) -0,15% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 47,9 48
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 48,4 48
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 50 50
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 43,1 43,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 46,4 46,4
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 48 47,7
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,257%

 

 
14:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (август) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (август) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (август) 9 9
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (август) 435 млрд ф.ст. 435 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (август) 0,75% 0,75%
14:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 206 тыс 214 тыс
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 50 50
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль) 54,5 53,4
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль) 51,7 52

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (июль) 48,6 49,3

 

 

 RUB VEON Ltd — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
10:30 мск (08:30 лнд, 03:30 NY) RUB VEON Ltd — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.07) 520,3 млрд долл (на 19.07)

 

 

 

 

 RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ММК — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB UC RUSAL — ВОСА (утверждение смены юрисдикции с острова Джерси на Россию)

 

 

 

 

 

 

 RUB МегаФон — закрытие реестра для ВОСА (26.08.2019, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 