События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 августа
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (июль)
|51,3 (факт)
|51,3 (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия
|
|
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль)
|49,4 (факт)
|49,4 (факт)
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|-0,15% (факт)
|-0,15% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|47,9
|48
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|48,4
|48
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|50
|50
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|43,1
|43,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|46,4
|46,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|48
|47,7
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,257%
|
|14:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции
|
|
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (август)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (август)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (август)
|9
|9
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (август)
|435 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (август)
|0,75%
|0,75%
|14:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
|
|
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|206 тыс
|214 тыс
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|50
|50
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль)
|54,5
|53,4
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
|51,7
|52
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июль)
|48,6
|49,3
|
|RUB
|VEON Ltd — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
|
|
|10:30 мск (08:30 лнд, 03:30 NY)
|RUB
|VEON Ltd — телеконференция менеджмента
|
|
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.07)
|520,3 млрд долл (на 19.07)
|
|
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
|
|
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ММК — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2019
|
|
|
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2019
|
|
|
|RUB
|UC RUSAL — ВОСА (утверждение смены юрисдикции с острова Джерси на Россию)
|
|
|
|RUB
|МегаФон — закрытие реестра для ВОСА (26.08.2019, досрочные перевыборы СД)
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20190801/830208293.html