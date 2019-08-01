МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по индексам в начале торгов на фоне внешних негативных сигналов — решения и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике.

Индекс Мосбиржи к 10.15 мск снижался на 0,3% — до уровня 2731 пункта, индекс РТС — на 0,9%, до 1348 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. Это снижение стало первым за последние 10 лет. Вместе с тем глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что это решение было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки. Это несколько разочаровало инвесторов в рисковые активы.

Стоимость нефти утром снижается на 1,1% — до 64,33 доллара за баррель марки Brent.