МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. "Яндекс" запускает продажи своей "умной" колонки "Яндекс.Станции" впервые за рубежом – в Белоруссии и Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Яндекс" в конце мая 2018 года представил свое первое устройство – "Яндекс.Станцию" с голосовым помощником "Алиса". Станция играет музыку, находит видео и показывает его на телевизоре, ее можно попросить рассказать новости, завести будильник или рассказать сказку. Голосом можно также зажечь свет или поставить чайник: "Алиса" управляет умным домом и работает с десятками умных устройств Redmond, Samsung, Xiaomi и других производителей.

В Белоруссии "Яндекс.Станция" будет продаваться с 14 августа в сетях "Пятый элемент" и "На связи", а также в интернет-магазине 21vek.by. Ее цена — 369 белорусских рублей. Владельцы колонки получат годовую подписку "Плюс" (подписка на разные сервисы "Яндекса"). Для владельцев станций компания открыла в Белоруссии сервисные центры, куда можно обратиться с вопросами.

В Казахстане станция поступит в продажу 6 августа в сети Sulpak по 59,99 тысячи тенге. Те, кто оформил предзаказ, получат устройство 5 августа.