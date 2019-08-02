МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2019) 0,4% 0,4% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2019) 1,9% 2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 0,1% 0,4% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -63,8 тыс -21,4 тыс
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль) 43,1 46
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) -0,3% 0,2%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июль) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июль) 3,1% 3,1%
15:30 USD США — Объем экспорта 210,64 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Объем импорта 266,16 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль) 224 тыс 164 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июль) 62,9%

 

 
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июль) 191 тыс 160 тыс
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (июнь) -55,5 млрд долл -54,6 млрд долл
15:30 USD США — Уровень безработицы (июль) 3,7% 3,7%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (июнь) 0,76 млрд канад. долл -0,3 млрд канад. долл
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь) -0,7% 0,8%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) 90,1 90,3
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) 98,4 98,5
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 776

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 946

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -78,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 397,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 251,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 54,4 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -48 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -9,4 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 32,9 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -39 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль

 

 

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Etalon Group — ГОСА (див-ды за 2018) $0,04 (1П2017) + $0,18 (2П2017) — див-д 2017 $0,19 — див-д 2018

 

 

 RUB СИБУР Холдинг — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019) 5,06 (1П2018) + 10,46 (фин) — див-д 2018

 

 