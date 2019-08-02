События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 августа
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2019)
|0,4%
|0,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2019)
|1,9%
|2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,4% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-63,8 тыс
|-21,4 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль)
|43,1
|46
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|-0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июль)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июль)
|3,1%
|3,1%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|210,64 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|266,16 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
|224 тыс
|164 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июль)
|62,9%
|
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июль)
|191 тыс
|160 тыс
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-55,5 млрд долл
|-54,6 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июль)
|3,7%
|3,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (июнь)
|0,76 млрд канад. долл
|-0,3 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь)
|-0,7%
|0,8%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
|90,1
|90,3
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
|98,4
|98,5
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|776
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|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|946
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-78,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|397,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|251,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|54,4 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-48 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-9,4 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|32,9 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-39 тыс
|
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль
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|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2019
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|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2019
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|RUB
|Etalon Group — ГОСА (див-ды за 2018)
|$0,04 (1П2017) + $0,18 (2П2017) — див-д 2017
|$0,19 — див-д 2018
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|RUB
|СИБУР Холдинг — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019)
|5,06 (1П2018) + 10,46 (фин) — див-д 2018
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https://1prime.ru/Financial_market/20190802/830211812.html