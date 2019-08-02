МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CAD Канада — Гражданский праздник — выходной на Фондовой бирже Торонто

 

 

 

 
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль) 52 52,9
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 53,6 53,6
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 50,5 50,6
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 52,2 52,2
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 55,4 55,4
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 51,5 51,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 53,3 53,3
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 50,2 50,2
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 51,6

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль) 52,2

 

 
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июль) 55

 

 
17:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (июль) 55,1 55,5

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июль) 49,7

 

 

 

 

 RUB Татнефть — СД (о созыве ВОСА)

 

 

 

 