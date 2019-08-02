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БРЮССЕЛЬ, 2 авг /ПРАЙМ/. Единым европейским кандидатом на пост нового главы МВФ выдвинута исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, сообщил в пятницу глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Поздравляю с вашим выдвижением в качестве европейского кандидата на пост директора-распорядителя МВФ. У вас есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ", — сообщил Юнкер в своем аккаунте Twitter.

На последнем этапе голосования, которое проводилось дистанционно, выбор стоял между бывшим министром финансов Нидерландов Йеруном Дейсселблумом и Георгиевой. Трое других кандидатов, глава Еврогруппы Марио Сентено, глава Банка Финляндии Олли Рен и и.о. министра экономики Испании Надия Кальвиньо с выборов снялись.

Формально ни Еврокомиссия, ни Совет ЕС не участвовали в процедурах отбора и согласования кандидата на этот пост. Чиновники в евроструктурах поясняли РИА Новости, что "выдвижение нового главы МВФ не является частью формального процесса ЕС, поэтому Совет не участвует в обсуждениях". В ЕК ранее также заявляли, что координатором процесса был определен французский минфин.

Однако выбор кандидата на этот пост, ставший вакантным после выдвижения Кристин Лагард на должность Европейского центрального банка, политически рассматривался как продолжение сделки, достигнутой на июльском саммите по распределению ключевых постов в евроструктурах.

Тогда ни одна из должностей не досталась представителям Восточной Европы. Георгиева же представляет Болгарию. Ее фамилия называлась в кулуарах июльского саммита среди кандидатов на пост главы Евросовета, который в итоге занял бельгийский премьер Шарль Мишель.

Кандидатура Георгиевой теперь будет внесена на рассмотрение Совета директоров Международного валютного фонда. Процесс выборы нового главы завершится в октябре.