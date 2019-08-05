События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 августа
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|CAD
|Канада — Гражданский праздник — выходной на Фондовой бирже Торонто
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|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль)
|52
|51,8 (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|53,6
|53,6
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|50,5
|50,6
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|52,2
|52,2
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|55,4
|55,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|51,5
|51,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|53,3
|53,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|50,2
|50,4
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|51,6
|51,6
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
|52,2
|52,2
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июль)
|55
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|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (июль)
|55,1
|55,5
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (июль)
|49,7
|49,8 (прогноз)
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|RUB
|Татнефть — СД (о созыве ВОСА)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190805/830216477.html