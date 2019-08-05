МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника демонстрирует повышенную волатильность после обвала пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск понедельника снижался на 0,22% — до 2669,29 пункта, индекс РТС – на 0,01%, до 1293,02 пункта.

Индекс Мосбиржи открыл торги снижением на 0,28%, затем вышел в небольшой плюс, но скоро опять вернулся к снижению. Индекс РТС на старте торгов падал на 0,45%.