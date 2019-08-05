МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вновь под давлением внешнего негатива и теряет порядка 0,1-0,5%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.48 мск понедельника снижался на 0,48% — до 2661,99 пункта, индекс РТС – на 0,1%, до 1291,93 пункта.

В начале торгов индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали повышенную волатильность. Индекс Мосбиржи открыл торги снижением на 0,28%, затем вышел в небольшой плюс, но скоро опять вернулся к снижению. Индекс РТС на старте торгов падал на 0,45%, затем также попытался расти, однако вновь перешел к снижению.

Российские площадки продолжат падение, но меньшими темпами, считают аналитики ITI Capital.

"Август пока оправдывает свой месяц неприятных сюрпризов и не радует игроков на повышение", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Внешний фон для российского рынка остается неблагоприятным на фоне новых санкций США и обострения "торговой войны" США и Китая. Так, по итогам торгов пятницы после сообщения о введении второго пакета санкций по "делу Скрипалей" индекс Мосбиржи упал на 2% — до 2674,90 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,95% — до 1293,19 пункта.