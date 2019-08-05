МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник падают на 2% после сообщений о новых импортных пошлинах США на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.12 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,98% — до 7260,25 пункта, французский CAC 40 — на 2,04%, до 5249,52 пункта, немецкий DAX — на 1,74%, до 11665,52 пункта.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении Вашингтона с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ заявила, что в таком случае будет вынуждена принять ответные меры.

Усиление торговой напряженности снижает спрос инвесторов на рисковые активы, оказывая давление на мировые фондовые рынки. Биржи Азии в понедельник снизились на 1,5-2,8%.

Акции британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc дешевеют на Лондонской бирже на 3% после сообщения об уходе в отставку генерального директора Джона Флинта.

Негатива рынкам добавляет и слабая статистика. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле опустился до 51,5 пункта с 52,2 пункта в июне, как и ожидалось. При этом индекс деловой активности в сфере услуг в регионе оказался хуже ожиданий. Ниже прогнозов оказались также оба индекса в Германии, крупнейшей экономики Европы.