МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Московская биржа запустила торги валютной парой доллар — японская иена, сообщила торговая площадка.

"5 августа 2019 года на валютном рынке Московской биржи стартовали торги валютной парой "доллар США – японская иена". Торги проводятся инструментами TOD (с расчетами "сегодня"), TOM ("завтра") и SPT (Т+2) ("послезавтра" – ред.), а также свопами overnight и tom-next", — уточняет биржа.

Кроме того, участники рынка получили возможность заключать внебиржевые сделки с валютной парой с минимальными спредами в рамках сервиса по предоставлению доступа к глобальной валютной ликвидности, также указывается в сообщении.

"Валютная пара доллар США – японская иена торгуется на условиях частичного депонирования (по инструменту TOD действует запрет "коротких" продаж). Поставка японских иен покупателю осуществляется на следующий рабочий день после даты валютирования в связи с разницей во времени между Москвой и Токио", — отмечает биржа.

В настоящее время на валютном рынке Московской биржи проходят торги 17 валютными парами. В рамках сервиса по предоставлению доступа к глобальной OTC-ликвидности участникам доступны операции с валютными парами евро – доллар США, фунт стерлингов – доллар США, доллар США – китайский юань, доллар США – турецкая лира и доллар США – японская иена.