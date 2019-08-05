МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля после падения в пятницу к доллару корректируется вверх в понедельник днем на фоне ослабления опасений инвесторов относительно американских санкций, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Первую реакцию участников рынка на объявление о новых санкциях США против РФ эксперты назвали чрезмерной. При этом динамика рубля по отношению к евро отражает укрепление европейской валюты на форексе. Евро к доллару днем растет на 0,2%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.23 мск понедельника снижался на 25 копеек — до 65,02 рубля, курс евро поднимался на 4 копейки, до 72,52 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,99% — до 61,28 доллара за баррель.

ФАКТЫ

В начале торгов понедельника курс рубля терял максимально 19 копеек к доллару и 27 копеек к евро, продолжая негативную динамику пятницы.

Рубль в пятницу вечером ощутимо снижался против доллара и евро, продолжая отыгрывать резкое ухудшение геополитического фона. Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 0,92 рубля – до 65,27 рубля, евро — на 1,14 рубля, до 72,48 рубля.

В четверг, не дожидаясь продолжения в сентябре американо-китайских торговых переговоров, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем. Китайская сторона в ответ заявила, что примет необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары. Это снизило спрос на рисковые активы.

В пятницу стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей", поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

Госдепартамент США в ночь на субботу официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

"На наш взгляд, основным драйвером текущего умеренного укрепления рубля является возвращение санкционных страхов инвесторов в нейтральное русло. После того, как по новым санкциям появилась конкретика, участники рынка поняли, что реальные ограничения для покупок ОФЗ остаются далеки от своей реализации", — комментирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Реакция на новый пакет американских санкций против РФ в конце прошлой недели была чрезмерной. По сути, новые ограничения существенно не меняют ситуацию и каких-либо значимых рисков для российской финансовой системы не несут. Запрет американцам и американским организациям покупать на первичном рынке новые нерублёвые выпуски государственных долговых обязательств РФ лишь незначительно скажется на спросе", — говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"К тому же остаётся неясным вопрос о возможности покупки этих обязательств на вторичном рынке. Прочие меры вовсе могут быть важными лишь в очень отдалённой перспективе. США уже давно не поставляют товары двойного назначения в Россию, а услугами международных кредиторов РФ не пользуется, так как сама является донором этих организаций", — комментирует он.

Соответственно, после ослабления в конце прошлой неделе на рынок пришло понимание о том, что новые ограничения лишены значимой смысловой нагрузки, резюмирует эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Покатович из "БКС Премьер" полагает, что инертное восприятие геополитического риска на РФ сохранится в рыночных настроениях. Тем не менее, общая конъюнктура рынка остаётся подавленной, основной негатив формируется на стороне нового витка торгового конфликта США и Китая, добавляет он.

Эксперт полагает, что в ближайшие дни рублю не удастся развить масштабное укрепление, он ожидает движения в диапазоне 64,4-65,5 рубля.

Кочетков из "Открытие Брокер" обращает внимание, что рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют в мире, которая, ко всему прочему, обладает твёрдым фундаментом в виде профицитного бюджета, международными резервами выше внешних обязательств, положительными сальдо торгового и платёжного баланса, а также положительной реальной доходностью.

"Соответственно, ослабление рубля спекулянты используют для вхождения на рынок. Впрочем, более ясную картину динамики рубля и спроса на рублёвые долговые инструменты мы сможем увидеть 7 августа, когда Минфин проведёт очередные размещения ОФЗ. Возможно, что запрет на покупку еврооблигаций РФ лишь подтолкнёт американских инвесторов к покупке рублёвых ОФЗ", — отмечает он.

Он также полагает, что ждать существенного укрепления рубля пока не стоит, так как США и Китай пошли по пути конфронтации в торговой войне, что приводит к бегству капитала от риска. "Поэтому пока допускаем движение курса доллара к значениям 64,5 рубля, но для более значимого укрепления россиянина потребуется улучшение ситуации на глобальном рынке", — добавляет он.