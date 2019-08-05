МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль) -1,6% 0,7%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июнь) 4% 1,3%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июнь) 5,5% -3%
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (июнь) 5,745 млрд австрал. долл 6,05 млрд австрал. долл
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (август) 1% 1%
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь) -2,2% 0,5%
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июнь) 7,323 млн 7,268 млн
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -6,024 млн барр

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 
13:00 мск (11:00 лнд) RUB Полюс — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
16:00 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 4,7% 4,6%
16:00 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0% 0,3%

 

 

 RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 