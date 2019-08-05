События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 августа
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль)
|-1,6%
|0,7%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июнь)
|4%
|1,3%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июнь)
|5,5%
|-3%
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (июнь)
|5,745 млрд австрал. долл
|6,05 млрд австрал. долл
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (август)
|1%
|1%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь)
|-2,2%
|0,5%
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июнь)
|7,323 млн
|7,268 млн
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-6,024 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|13:00 мск (11:00 лнд)
|RUB
|Полюс — телеконференция менеджмента
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|16:00 мск
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|4,7%
|4,6%
|16:00 мск
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|0,3%
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|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20190805/830217842.html