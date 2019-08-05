МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 2% на фоне новостей из Китая об изменении курса юаня, которые усилили торговые противоречия между странами, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.08 мск индекс Dow Jones опускался на 2,07% — до 25937,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,64%, до 7792,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 2,02%, до 2872,8 пункта.

В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. На данный момент средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 за доллар, тогда как в минувшую пятницу курс составлял 6,8996. Позднее президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, что усилило торговую напряженность между странами.

При этом инвесторы продолжают отыгрывать заявления Трампа о введении с 1 сентября дополнительных 10% импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов.

"Люди опасаются, что последний раунд пошлин значительно затруднит достижение соглашения о торговле", — заявил агентству Рейтер старший инвестиционный стратег и портфельный менеджер Slate Stone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберт Павлик (Robert Pavlik).

Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистические данные по США, которые усилили снижение. Так, американский институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил в понедельник, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 53,7% с уровня июня в 55,1%. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали роста индикатора до 55,5%.