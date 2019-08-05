МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Курс евро поднялся в район 73 рублей впервые с 13 июня, отыгрывая курсовые колебания форекса, где европейская валюта коррекционно укрепляется до 1,12 доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.37 мск снижался на 11 копеек — до 65,16 рубля, курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля, следует из данных Московской биржи. В понедельник вечером евро поднимался до 73 рублей впервые с 13 июня.