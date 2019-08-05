МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в начале недели снизился на фоне резкого ухудшения внешнего фона.

Падение цены нефти в район ключевой поддержки 60 долларов за баррель сорта Brent и резко негативная динамика фондовых индексов поддержали давление на российские акции, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи упал на 0,96%, до 2649,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,84% до 1282,29 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В течение понедельника индекс Мосбиржи опускался до 2645,12 пункта – минимума с 31 мая, РТС – до 1279,29 пункта – минимума с 3 июня.

ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российский фондовый рынок в понедельник остался под давлением внешнего негатива.

Так, основные фондовые индексы США в понедельник снижаются на 2-3%, а европейские упали на 2,5-4,9% на фоне новостей из Китая об изменении курса юаня, которые усилили торговые противоречия между странами.

В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. На данный момент средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 за доллар, тогда как в минувшую пятницу курс составлял 6,8996. Позднее президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, что усилило торговую напряженность между странами.

Рынок нефти на фоне обострения торговых рисков терял вечером около 2%, опускаясь в район психологически значимого уровня 60 долларов за баррель. Это добавляло давления на стоимость российских активов.

В лидерах падения цены сегодня оказались бумаги "Яндекса" (-4,1%), "Интер РАО" (-3,8%), "Мечела" (-3,5%), "Магнита" (-3%).

Акции "Аэрофлота" (-2,9%) подешевели на фоне спекулятивных операций, полагает Александр Осин из ИК "Фридом финанс". Недавно опубликованные результаты "Аэрофлота" за второй квартал по РСБУ и, особенно, производственные показатели компании в целом обнадеживают.

Выросла стоимость защитных акций "Полюса" (+5,1%), Polymetal (+0,4%). Подорожали также акции Сбербанка (+0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На текущих уровнях многие участники российского рынка предпочитают покупать российские акции, считая, что в результате снижения, стартовавшего в начале июля, в их котировках заложен достаточный дисконт, учитывающий текущие рыночные и внешнеполитические риски, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Тем не менее, в ближайшие дни российский фондовый рынок будет реагировать на развитие ситуации с внешнеторговым противостоянием и его влиянием на мировые площадки. Ближайшей поддержкой у индекса Мосбиржи является отметка 2640 пунктов, у индекса РТС – 1260 пунктов. Сверху восстановление российских фондовых индикаторов может быть ограничено диапазоном 2700-2730 пунктов по индексу Мосбиржи и 1320-1345 пунктов по РТС", — оценил он.

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к двойной поддержке в виде уровня 2640 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов декабря 2018 года, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Это поддержка является существенным препятствием на пути к реализации цели снижения, которой является диапазон 2550–2590 пунктов. В случае улучшения внешнего фона "быки" могут воспользоваться ею и организовать коррекционный рост, которому также поспособствует желание игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям", — добавил он.