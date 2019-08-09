МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в пятницу на фоне новостей вокруг китайской компании Huawei, а также статистики из Китая и Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,37% — до 2784,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 1487,1 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,18% — до 26073,57 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,54% — до 20703,37 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,12%, до 1942,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 6585 пунктов.

По данным СМИ, Вашингтон откладывает принятие решения о выдаче лицензий американским компаниями на работу с китайской Huawei, которую США в мае внесли в черный список. СМИ пишут, что на прошлой неделе в минторг США поступило около 50 заявок на получение лицензий на работу с Huawei, однако решения по ним до сих пор не приняты. При этом в конце июля президент США Дональд Трамп встречался с главами компаний Google, Intel, Cisco и других и согласился оперативно рассмотреть вопрос выдачи лицензий на торговлю с Huawei.

Новости вокруг Huawei напомнили рынкам, что "торговый спор между США и Китаем остается риском, и этот риск не уменьшается", сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).

Кроме того, в пятницу инвесторы отыгрывают статистику из Китая и Японии. Так, по официальным данным, инфляция в Китае по итогам июля составила 2,8% в годовом выражении и 0,4% — в месячном, что превзошло ожидания аналитиков. Однако цены производителей в стране снизились на 0,3% в годовом выражении, хотя аналитики ждали, что показатель не изменится.

ВВП Японии во втором квартале 2019 года, по первой оценке, поднялся на 0,4% к предыдущему кварталу и на 1,8% в годовом исчислении. Аналитики ожидали роста только на 0,1% и 0,4% соответственно.