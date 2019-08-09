События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 августа
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|
|
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2кв2019)
|2,2%
|1,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,6%
|0,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|
|
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,7%
|2,8% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,1%
|0,4% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль)
|0%
|-0,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (июнь)
|18,1 млрд евро
|18,1 млрд евро (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2019)
|0,4%
|0,3% (факт)
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2019)
|0,4%
|-0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,5%
|0,0%
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2019)
|1,8%
|1,4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,3%
|0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|1,4%
|-0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь)
|1,4%
|-0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,3%
|0%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-11,52 млрд ф.ст.
|-11,8 млрд ф.ст.
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь)
|-4,91 млрд ф.ст.
|-4,7 млрд ф.ст.
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,1%
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июль)
|245,7 тыс
|203,5 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
|-13%
|1,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (июль)
|-2,2 тыс
|12,5 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (июль)
|5,5%
|5,5%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-0,1%
|
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|770
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|942
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-90,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|387,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|254,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|62,5 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-53,4 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-4,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|33,4 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-54 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль
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|RUB
|Русал — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY)
|RUB
|Русал — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за июль 2019
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|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|0,5%
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https://1prime.ru/Financial_market/20190809/830227875.html