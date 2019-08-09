МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2019) 2,2% 1,8% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 0,6% 0,4% (факт)
4:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,7% 2,8% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,1% 0,4% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль) 0% -0,3% (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (июнь) 18,1 млрд евро 18,1 млрд евро (факт)
9:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2019) 0,4% 0,3% (факт)
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2019) 0,4% -0,3%
11:30 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 0,5% 0,0%
11:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2019) 1,8% 1,4%
11:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,3% 0,1%
11:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 1,4% -0,2%
11:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) 1,4% -0,1%
11:30 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,3% 0%
11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь) -11,52 млрд ф.ст. -11,8 млрд ф.ст.
11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь) -4,91 млрд ф.ст. -4,7 млрд ф.ст.
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% 0,1%
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июль) 245,7 тыс 203,5 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0,1% 0,2%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) -13% 1,5%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (июль) -2,2 тыс 12,5 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (июль) 5,5% 5,5%
16:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -0,1%

 

 
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 770

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 942

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -90,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 387,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 254,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 62,5 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -53,4 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -4,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 33,4 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -54 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль

 

 

 

 

 

 

 RUB Русал — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) RUB Русал — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за июль 2019

 

 

 

 
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) 0,5%

 

 