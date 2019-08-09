МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу на фоне сохраняющихся торговых противоречий между США и КНР, которые вызывают опасения за мировой экономический рост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,35 доллара, или на 0,29% — до 1514,05 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,36% — до 16,997 доллара за унцию.

Опасения в отношении замедления роста мировой экономики на фоне торговых противоречий между США и Китаем побуждают инвесторов уходить в более надежные активы. Положительно на ценах на золото также сказываются сообщения о том, что Вашингтон откладывает выдачу лицензий американским компаниям для работы с китайской Huawei, что давит на котировки производителей чипов.

Кроме того, участники торгов отыгрывают новости четверга о том, что США намерены в ближайшее время опубликовать список китайских компаний, попадающих под новые пошлины. Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

"Торговый спор сводит рынок с ума, мы не исключаем технической коррекции, но 1500 доллара за тройскую унцию теперь считается нормой, пока торговые отношения не развернутся в правильном направлении", — сказал агентству Рейтер аналитик по сырьевым товарам Anand Rathi Shares & Stock Brokers Джигар Триведи (Jigar Trivedi).

Аналитик также добавил, что инвестиционный спрос и "голубиная" позиция центральных банков по всему миру оказывают дополнительную поддержку ценам на золото. При этом в среду президент США призывал ФРС к быстрому и более значительному снижению базовой ставки. Следующее заседание ФРС состоится 18-19 сентября 2019 года. В августе регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, до уровня в 2-2,25%.