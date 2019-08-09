МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы снижением на фоне внутренней статистики и политической ситуации в Италии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,41% — до 7255,74 пункта, французский CAC 40 — на 1,11%, до 5327,92 пункта, немецкий DAX — на 1,26%, до 11696,07 пункта.

Инвесторы отыгрывают статданные из Великобритании, согласно которым ВВП Великобритании во втором квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста показателя на 1,4%. В квартальном выражении показатель снизился на 0,2%, при этом ожидалось сохранение показателя на уровне предыдущего квартала в 0,5%.

"Как бы то ни было, сокращение на 0,2% во втором квартале является довольно катастрофической новостью", — отметил аналитик Spreadex Коннор Кемпбелл (Connor Campbell), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, объем промышленного производства во Франции в июне уменьшился на 2,3% в месячном выражении. Аналитики ожидали роста показателя на 2,1%. Объем промпроизводства в Великобритании снизился на 0,6% в годовом выражении. В июне показатель опустился на 0,1%. Прогнозировалось снижение обоих показателей на 0,2%.

Торги также сдерживает напряжение относительно ситуации в Италии. В четверг вечером вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини проинформировал премьер-министра страны Джузеппе Конте, что в парламенте более нет большинства для поддержки правительства, и уведомил его о необходимости проведения досрочных выборов.