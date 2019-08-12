МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 JPY Япония — День гор — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 

 

 

 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 

 

 

 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета -8 млрд долл -6,4 млрд долл

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
12-16 авг RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Северсталь — реестр для ВОСА (06.09.2019, в форме заочного голосования, див-ды за 1П2019) 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018 35,43 (1кв2019) + 26,72 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.09.2019) — див-д 2019