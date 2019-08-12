События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 августа
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — День гор — выходной на Токийской фондовой бирже
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|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета
|-8 млрд долл
|-6,4 млрд долл
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|12-16 авг
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|RUB
|Северсталь — реестр для ВОСА (06.09.2019, в форме заочного голосования, див-ды за 1П2019)
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018
|35,43 (1кв2019) + 26,72 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.09.2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20190812/830231348.html