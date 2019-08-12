МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Гонконга, в понедельник закрылись в плюсе в рамках коррекции и на новостях от китайской Huawei, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,45% — до 2814,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,97%, до 1508,99 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,23% — до 1942,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6590,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,44% — до 25824,72 пункта.

Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником.

Фондовые рынки Китая и большинства других стран АТР стабилизируются после падения в пятницу, вызванного неоднозначной статистикой из КНР и продолжающимся торговым спором между США и Китаем.

Так, июльская статистика по инфляции в Китае превзошла прогнозы, но при этом цены производителей в стране снизились впервые за три года — на 0,3% в годовом выражении, хотя аналитики не ожидали изменений показателя. Кроме того, в пятницу, американский президент Дональд Трамп заявил, что США не готовы заключать торговую сделку с Китаем.

"Акции остаются чувствительными к новостям по торговле, даже несмотря на то, что некоторое напряжение из-за шокирующего объявления о новом наступлении 1 сентября спало", — прокомментировал агентству Франц Пресс старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарза (Alfonso Esparza).

Коррекционный рост индексов АТР в понедельник поддерживается новостями от Huawei Technologies. Китайская компания в пятницу представила собственную операционную систему HarmonyOS. Она сможет заменить американские операционные системы, такие как Android, в случае ограничения доступа к ним в рамках ужесточения торговой политики США.

Гонконгский индекс Hang Seng Index находится под давлением беспорядков в стране. В Гонконге усиливаются акции протеста против поправок в закон об экстрадиции. В выходные демонстранты атаковали полицию бутылками с зажигательной смесью. В понедельник, по информации газеты South China Morning Post, международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые оккупировали аэропорт.