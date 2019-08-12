МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос, несмотря на ухудшение внешнего фона, следует из динамики торгов Московской биржи. Повышение рейтинга РФ агентством Fitch оказало поддержку отечественному фондовому рынку, считают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,38%, до 2689,93 пункта, индекс РТС — на 0,36%, до 1294,12 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.24 растёт на 16 копеек, до 65,44 рубля, курс евро – на 27 копеек, до 73,37 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,24%, до 58,67 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника оставались в плюсе, несмотря на некоторое ухудшение мировых настроений. Не последнюю роль в росте сыграло повышение кредитного рейтинга России агентством Fitch", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Fitch в пятницу поздно вечером повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции Polymetal (2,12%) и "Полюса" (1,4%), бумаги "Лензолота" (префы выросли на 1,05%, обыкновенные акции – на 3,35%), акции "Норникеля" (1,51%).

Также в лидерах роста – акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,86%), "Распадской" (1,68%), префы "Транснефти" (1,65%), депозитарные расписки X5 (1,63%), акции "Аэрофлота" (1,56%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,52%) и бумаги "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 1,21%, префы – на 1,21%).

Среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Россетей" (-2,96%), префы "Ленэнерго" (-1,93%), акции ТМК (-1,76%), "Мосэнерго" (-1,58%), "Русала" (-1,47%) а также акции ФСК ЕЭС (-1,24%) и "Новатэка" (-1,21%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс" ожидает, что торговая динамика во вторник будет разнонаправленной. С его точки зрения, лучше рынка будут торговаться "защитные" бумаги – "Полюс", ГМК "Норникель" и Polymetal.

"В целом можно ожидать снижения в пределах 1%. Это соответствует динамике на внешних площадках. Активность игроков ниже, чем в прошлом месяце, драйверы для роста рынка не просматриваются. В фокусе — курс пары доллар-рубль. Сегодня эта пара торговалась на максимальном уровне с конца марта, и дальнейшее ослабление рубля может вызвать коррекцию рынка. Триггером может стать новая волна снижения цены на нефть. Ориентируюсь на диапазон 2640-2670 пунктов по индексу Мосбиржи", — комментирует он.

На этой неделе инвесторы, вероятно, по-прежнему будут избегать развивающихся рынков, хотя российский рынок акций должен опередить другие рынки, полагают аналитики Альфа-банка. Они ожидают, что инвесторы будут размещаться в защитных активах, таких как акции золотодобывающих компаний (Polymetal и "Полюс").

"ГМК "Норникель" – еще один защитный актив на фоне роста цен на никель. Мы видим несколько драйверов роста в акциях финансовых или нефтегазовых компаний. Поскольку летний сезон в самом разгаре, объемы торгов могут быть низкими", — добавляют они.

"В краткосрочной перспективе сохранится высокая зависимость мировых рынков от динамика китайского юаня, который теперь является индикатором опасений инвесторов, связанных с внешнеторговой неопределенностью. Если его курс в ближайшие дни не претерпит существенных изменений, вероятно, наш рынок останется в диапазоне, сформированном на прошлой неделе: 2665-2710 пунктов по индексу Мосбиржи и 1280-1310 пунктов по индексу РТС", — считает, в свою очередь, Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".