МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торговой сессии вторника снижается на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,3% до уровня 2682 пунктов, индекс РТС — на 0,5% — до 1287 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром опускается на 0,6%, до 58,23 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах уменьшились на 1,2-1,5% на фоне беспокойства инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем и беспорядков в Гонконге.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно понижались — на 0,3-1,9%, японский Nikkei 225 — на 1,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.