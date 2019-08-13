МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в минусе из-за продолжения массовых протестов в Гонконге, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,63%, до 2797,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 1498,63 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 2,1%, до 25281,3 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,11%, до 20455,44 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,85%, до 1925,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6568,5 пункта.

Новая политическая напряжённость накладывается на существующие опасения из-за эскалации взаимного повышения торговых пошлин США и Китаем. "Протесты в Гонконге негативно сказываются на акциях, которые уже находились в состоянии корректировки, потому что ходят разговоры, что торговая война перейдет к рецессии", — отметил главный управляющий фонда Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co Киёси Исигане (Kiyoshi Ishigane).

Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днём ранее он перестал функционировать из-за протестов. В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но, несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.

Напряжение относительно происходящего усилило вчерашнее заявление представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.