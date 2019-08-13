МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после утреннего снижения днём перешли к росту на фоне ожидания сокращения добычи этого сырья Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.43 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09%, до 58,62 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,13%, до 54,99 доллара за баррель. Утром во вторник цены снижались в пределах 0,2%.

Участники торгов надеются, что Саудовская Аравии снизит добычу нефти для поддержки цен на сырье. Ранее СМИ сообщали, что эта страна планирует добычу нефти в сентябре ниже уровня августа, при этом королевство намерено сохранить экспорт этого сырья ниже отметки в 7 миллионов баррелей в сутки.

В то же время давление на цены продолжают оказывать ожидания ухудшение перспектив мировой экономики и, соответственно, затухание роста спроса на нефть на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

"Быстрая реакция со стороны Саудовской Аравии, вероятно, стабилизирует цены на нефть, но вряд ли они смогут значительно превысить отметку в 60 долларов за баррель, пока не появится свидетельств прогресса в торговых переговорах между США и Китаем", — сказал агентству Рейтер управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес (Stephen Innes).

Также трейдеры отыгрывают новый прогноз минэнерго США, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в сентябре вырастет по сравнению с августом на 85 тысяч баррелей, до 8,768 миллиона баррелей в день, или на 1,1%.