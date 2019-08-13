МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается во вторник по основным индексам на внешнем негативном фоне, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.34 мск в минусе на 0,86%, до 2666,78 пункта, индекс РТС — на 1,06%, до 1280,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 21 копейку, до 65,62 рубля, курс евро – на 21 копейку, до 73,56 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,41%, до 58,33 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — акции Polymetal (1,07%) и "Полюса" (1,47%), бумаги "Лензолото" (префы растут на 11,24%, обыкновенные акции – на 16,76%).

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+0,45%) также вошли в число лидеров под влиянием продолжающейся стабилизации нефтяных котировок, укрепления доллара на валютном рынке, а также недавнего повышения рекомендаций по этим бумагам аналитиков Citi с "держать" до "покупать", — комментирует положение Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

"С технической точки зрения акции "Аэрофлота" стремятся к максимуму текущего года 112,8 рубля при явном преобладании восходящего тренда, что указывает на неплохие шансы достижения указанного пика. … На данный момент имеет смысл сохранять "длинные" позиции по бумагам, а наращивать их с расчетом на движение в район 115 рублей и выше при способности удержать уровень в 112,8 рубля", — рекомендует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

К текущему моменту акции "Аэрофлота" растут на 0,83% — до 111,42 рубля.

Также в лидерах роста – акции ОГК-2 (2,51%), депозитарные расписки X5 (0,38%), акции "Магнита" (0,31%) и депозитарные расписки "Ленты" (0,23%).

Среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Россетей" (-3,59%), акции ММК (-3,22%), "Русала" (-2,79%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,78%), "Алросы" (-2,29%) АФК "Система" (-2,13%), а также бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 1,96%, обыкновенные акции – на 1,94%), акции "Северстали" (-1,82%) и акции "Юнипро" (-1,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Осин не исключает разворота к росту рынка по индексу Мосбиржи. По его прогнозу индекс Мосбиржи до конца дня будет колебаться в пределах 2665–2700 пунктов.

Индексы Мосбиржжи и РТС остаются под среднесрочным давлением, что также можно сказать об американских биржах и нефтяных площадках, отмечает Кожухова. "В подобных условиях имеет смысл делать ставку на защитные активы и отдельные корпоративные истории", — рекомендует она.