МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в среду на фоне решения США отложить введение пошлин в отношении КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,78% — до 2819,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,2%, до 1516,64 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,54% — до 25416,63 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,89% — до 20638,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,7%, до 1939,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,05%, до 6571,5 пункта.

Во вторник торговое представительство США сообщило, что Соединенные Штаты откладывают до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. В начала августа президент США Дональд Трамп объявил, что 10-процентные пошлины вводятся с 1 сентября на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

Старший рыночный экономист в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Кента Иноуэ (Kenta Inoue), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что объявление об отсрочке во введении пошлин США прозвучало в тот период, когда американские рынки снижались. "Похоже, что это обычный прием президента США, который оказывает торговое давление на Китай, когда на рынках хорошая ситуация, и выбирает компромисс, когда наоборот", — сказал эксперт.

В то же время рост сдерживает статистика из Китая, согласно которой объем промышленного производства в стране в июле вырос в годовом выражении на 4,8%, хотя аналитики ждали роста на 6%. Показатель роста в июле стал минимальным с февраля 2002 года. Розничные продажи в стране в июле увеличились на 7,6% в годовом выражении против прогноза по росту на 8,6%.