МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс иены после краткосрочного снижения к доллару вернулся к росту в среду на фоне сохранения геополитических опасений и неоднозначного отношения к решению США отложить введение пошлин в отношении КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск курс доллара к иене снижался до 106,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,73 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1171 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1169 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,8 пункта.

Спрос на более надежную иену сохраняется в среду, поскольку трейдеры скептически восприняли решение США отложить до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары. Предполагалось, что 10-процентные пошлины начнут действовать с 1 сентября на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Несмотря на шаг со стороны США, рынки не ждут скорого разрешения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, который оказывает давление на всю мировую экономику.

Помимо этого, аналитики отмечают наличие геополитической напряженности в разных региона мира, которая поддерживает спрос на более надежную японскую иену.

"Если думать только о США и Китае, то последние новости дают больше возможностей для роста курса доллара и ослабления иены, но это не означает, что торговые разногласия разрешены", — сказал агентству Рейтер аналитик JPMorgan Chase Bank Тохру Сасаки (Tohru Sasaki). Эксперт добавил, что по-прежнему есть много геополитических рисков, таких как обстановка в Гонконге, грядущий Brexit и ситуация вокруг Ирана. "Я не ожидаю значительного спроса на рисковые активы", — заключил аналитик.