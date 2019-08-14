МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (август) -4,1% 3,6% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2019) 0,5% 0,6% (факт)
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль) 5,8% 5,7% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль) 6,3% 4,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,1% 5,3% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2019) 0,6% 0% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 0,4% -0,1% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% -0,2% (факт)
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль) 0,3% -0,2% (факт)
10:30 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2% 1,9%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% -0,1%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г) 1,9% 1,8%
11:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль) -1,4% 0,5%
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,3%

 

 
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 0,2% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2019) 1,1% 1,1%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 0,9% -1,4%
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,4%

 

 
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль) -0,7% -0,1%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль) -0,9% 0%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,385 млн барр -2,761 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,504 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Интер РАО — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ОГК-2 — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB VEON — закрытие реестра для див-дов за 1П2019 $0,12 (1П2018) + $0,17 (фин2018) — див-д 2018 $0,13 (1П2019, утверждено СД) — див-д 2019

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — крайний срок предъявления акций к выкупу (по решению ВОСА от 25.06.2019 об уменьшении УК путем гашения ао в кол-ве 35 млн шт., 16.07.2019-14.08.2019)

 

 

 цена выкупа: 5450 руб (ао)