МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды ростом индексов на фоне новостей об отсрочке введения США пошлин на некоторые товары из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 2808,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 1509 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,08%, до 25302,28 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,98%, до 20655,13 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 0,65%, до 1938,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6595,9 пункта.

Во вторник торговое представительство США сообщило, что Соединенные Штаты откладывают до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, объемы выведенной из-под пошлин продукции не уточнялись. В начала августа президент США Дональд Трамп объявил, что 10-процентные пошлины вводятся с 1 сентября на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

"Рынки со сдержанным облегчением реагируют на последние новости торговой саги, но на самом деле ничего не изменилось", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист по региону АТР банка ING Bank Роберт Карнелл (Robert Carnell).

Ограниченное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Китая, согласно которой объем промышленного производства в стране в июле вырос в годовом выражении на 4,8%, хотя аналитики ждали роста на 6%. Показатель роста в июле стал минимальным с февраля 2002 года. Розничные продажи в стране в июле увеличились на 7,6% в годовом выражении против прогноза по росту на 8,6%.

В то же время давление на биржу Гонконга оказала внутренняя геополитическая напряженность. В Гонконге с июня проходят масштабные протесты из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. Во вторник администрация международного аэропорта Гонконга второй раз с начала недели вынужденно отменила все вылеты после того, как демонстранты оккупировали зал вылетов. Ночью между полиций и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.