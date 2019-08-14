МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду сохраняют утреннюю негативную динамику на фоне неожиданного роста запасов сырья в США по данным Американского института нефти (API), а также оказавшихся хуже прогнозов статданных из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,93% — до 60,73 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,35%, до 56,33 доллара за баррель.

Давление на рынок оказывают данные API, которые показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 3,7 миллиона баррелей после снижения на 3,4 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,775 миллиона баррелей.

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Китая, который является одним из крупнейших мировых импортеров нефти в мире. По официальным данным, рост объема промышленного производства в стране в июле замедлился до 4,8% в годовом выражении с 6,3% месяцем ранее. Темпы роста в июле оказались самыми медленными с февраля 2002 года. При этом аналитики ждали роста показателя на 6%. Розничные продажи в стране в июле увеличились на 7,6% в годовом выражении против прогноза по росту на 8,6%. В июне показатель вырос на 9,8%.

"Ухудшение показателей объемов промышленного производства и потребительских расходов в Китае говорит о том, что фундаментальная картина не самая хорошая, а спрос на энергоносители может оказаться под давлением", — сказала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).

Дополнительное давление на цены на нефть оказывает фиксация прибыли инвесторами после резкого роста во вторник на фоне ослабления торговых опасений.