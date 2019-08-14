БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг — ПРАЙМ. Рост ведущего индекса аргентинской биржи Merval в начале торгов в среду составил 1,16% — до 30695,91 пунктов, свидетельствуют данные биржи.

Индекс продолжает расти второй день подряд после обвала на рекордные 37,93% в понедельник.

Обрушение биржи произошло на фоне итогов праймериз, где левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирает пока 47,65%, а коалиция действующего президента Маурисио Макри "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) — 32,08%. Такой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.