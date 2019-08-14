МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы снизились в среду на 3% на фоне беспокойства инвесторов по поводу возможности рецессии в связи с падением доходности 10-летних гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones снизился на 3,05%, до 25479,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,03%, до 7773,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,93%, до 2840,60 пункта.