МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Стоимость нефти после падения на 5% днем ранее продолжает снижаться в четверг утром на фоне обострения опасений за риск рецессии в США, роста запасов сырья в США и слабой статистики из Китая и Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67% — до 59,08 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,58% — до 54,92 доллара за баррель. В среду падение стоимости обеих марок нефти достигало 5%.

Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать целый ряд факторов. Так, трейдеры продолжают отыгрывать данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 миллиона баррелей, хотя эксперты ожидали снижения запасов на 2,775 миллиона баррелей.

Кроме того, дополнительное давление на рынок "черного золота" оказывают возросшие опасения за экономику США и мира в целом. В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке нефти аналитики ждут, что крупные нефтедобывающие страны могут принять меры для поддержки цен на "черное золото". "Этот последний обвал цен может оказать дальнейшее давление на Саудовскую Аравию. Страна уже намекала на сокращение добычи, чтобы остановить падение цен", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ. Неделю назад СМИ сообщили, что эта страна планирует сократить добычу нефти в сентябре по сравнению с августом и сохранить экспорт сырья ниже отметки в 7 миллионов баррелей в сутки.