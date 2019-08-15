МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июль) 0,5 тыс 41,1 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июль) 21,1 тыс 34,5 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июль) 5,2% 5,2% (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -3,6% -3,3% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль) 3,6% 2,3%
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 0,9% -0,2%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 1% -0,2%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль) 3,8% 2,6%
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 0,4% 0,4%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 209 тыс 214 тыс
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2019) 3,4% 1,5%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (август) 4,3 3
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август) 21,8 10
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август) 30

 

 
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2019) -1,6% 2,0%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (июль) 1,32%

 

 
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 0% 0,1%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь) 0,3% 0,1%
17:00 USD США — Розничные продажи /без учета автомобилей/ -0,1%

 

 
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) 3,5 млрд долл 4,4 млрд долл

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.08) 516,8 млрд долл (на 02.08)

 

 

 

 

 RUB X5 Retail Group — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB X5 Retail Group — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB KAZ Minerals — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 