МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Депозитарные расписки X5 Retail Group растут на порядка 3% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 10.17 мск бумаги X5 поднимались на 2,75% — до 2 130 рублей (уже подскакивали на 4,7% — до 2 169 рублей за расписку), при этом индекс Мосбиржи рос на 0,12%.

В четверг, компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток", сообщила, что во втором квартале 2019 года увеличила показатель EBITDA по МСФО на 25,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 36,135 миллиарда рублей.

По словам топ-менеджера компании, показатели X5 в первом полугодии создали хорошую базу для выплаты дивидендов в 2020 году.