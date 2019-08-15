МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Биржи Китая и Гонконга завершили торги четверга в плюсе на фоне роста стоимости акций компаний высокотехнологичного сектора, при этом фондовые рынки Японии и Австралии упали вслед за американскими площадками, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,25%, до 2815,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 1517,07 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,8%, до 25495,46 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,21%, до 20405,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,85%, до 6408,1 пункта. Торги на бирже Южной Кореи не проводились в связи с национальным праздником. По итогам среды южнокорейский KOSPI вырос на 0,65%, до 1938,37 пункта.

Биржевые индексы Китая и Гонконга снижались в первой половине торгового дня четверга, однако к концу торгов произошла коррекция, и они закрепились в "зеленой зоне" благодаря росту акций компаний высокотехнологичного сектора.

В то же время давление на настроения инвесторов оказала динамика американских фондовых рынков, которые в среду снизились на 3% на фоне опасений инвесторов по поводу возможности рецессии экономики США. В среду в США произошла инверсия кривой доходности, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних долговых ценных бумаг. Инверсия кривой доходности считается признаком надвигающейся рецессии.

"Сегодняшнего падения нельзя было избежать после такого сильного спада на американских рынках акций. Перспективы мировых рынков сейчас довольно неопределенные", — прокомментировал агентству Франс Пресс динамику на бирже Японии старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Кинучи (Eiji Kinouchi).