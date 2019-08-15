МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару растет в четверг днем при поддержке сильной статистики по розничным продажам в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,21 доллара за фунт против 1,2059 доллара днем ранее.

Курс евро к доллару увеличивался до 1,1149 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1138 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 105,88 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,89 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 97,89 пункта.

Согласно данным Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS), розничные продажи в стране в июле в годовом выражении выросли на 3,3% после роста на 3,8% в июне, ожидалось увеличение показателя только на 2,6%. В месячном выражении индикатор неожиданно вырос — на 0,2%, хотя ожидалось снижение розничных продаж на 0,2%.

Инвесторы оценивают и внутриполитические события в стране. Так, глава британской оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин намерен вынести на голосование вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона, а также провести досрочные парламентские выборы, чтобы избежать жесткого варианта Brexit.

Джонсон ранее заявлял о намерении реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии". Выход Великобритании из ЕС без сделки связан с рядом рисков для экономики, поэтому такой сценарий рынки рассматривают как негативный.