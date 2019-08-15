МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Снижение стоимости нефти марки Brent краткосрочно ускорилось до 3% в четверг днем на фоне опасений за замедление роста мировой экономики, которое может оказать давление на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.56 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,55% — до 57,96 доллара за баррель. Несколькими минутами ранее снижение достигало 3%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 2,08% — до 54,06 доллара за баррель.

Стоимость нефти снижается второй день подряд — в среду падение цены обеих марок сырья достигало 5%.