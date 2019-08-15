МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь) 23 млрд евро 16,3 млрд евро
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июль) 1,232 млн 1,27 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль) -5,2% 3,1%
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июль) 1,253 млн 1,257 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль) -0,9%

 

 
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь) 10,2 млрд канад. долл

 

 
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 90,5 89
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 98,4 97,2
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 764

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 934

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -102,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 375,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 292,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 88,9 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -55,5 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 10,6 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 33,3 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -44 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB En+ Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB En+ Group — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ТМК — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB TCS Group Holding — ГОСА (реестр закрыт 14.08.2019, выборы гендиректора и СД, вопрос о предоставлении СД права на решение по buy back)

 

 

 

 

 

 

 RUB Кокс /Кемерово/ — ВОСА (реестр закрыт 23.07.2019, одобрение соглашений со Сбербанком и Газпромбанком)

 

 

 

 