МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы торгуются без единой динамики в четверг после публикации ряда статданных в самих США и новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.59 мск индекс Dow Jones рос на 0,37%, до 25574,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,32%, до 7748,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,34%, до 2850,3 пункта.

Инвесторы отыгрывают разнонаправленные статданные. Поддерживают индексы данные об увеличении объема розничных продаж в стране в июле на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,3%.

Сдерживает темпы роста статистика объема промышленного производства в США. Согласно сообщению ФРС, промпроизводство в июле снизилось на 0,2% в сравнении с июнем. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю увеличилось на 9 тысяч — до 220 тысяч.

Поддерживают индексы также корпоративные новости. Так, американская торговая сеть Walmart сообщила о росте прибыли в первом полугодии в 5,8 раза в годовом выражении. Компания также улучшила прогноз скорректированной прибыли на акцию — теперь Walmart ожидает показатель чуть ниже или чуть выше по сравнению с прошлым годом. Ранее прогноз предполагал снижение индикатора на 1-3% к прошлому году. Акции сети дорожают более чем на 5%.

Инвесторы также отыгрывают новости из Пекина. Китай ранее в четверг заявил, что вынужден принять ответные меры в связи с решением США ввести пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год. Такой шаг Вашингтона является отходом от диалога, отметила китайская сторона.