МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в пятницу в основном положительную динамику на фоне восстановления на рынках США после сильного спада, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,68% — до 2834,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,03%, до 1532,63 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,81% — до 25701,85 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,74%, до 1923,93 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,14% — до 20435,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,04%, до 6405,8 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы в четверг закрылись большей частью в плюсе в рамках коррекции после сильных распродаж днем ранее.

Кроме того, определенное влияние на настроения трейдеров оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он скоро проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, чем дольше идет торговая война, тем "крепче становится экономика" США. При этом он считает, что она не продлится долго.

В то же время на рынках сохраняется скептицизм относительно перспектив разрешения торгового конфликта между США и КНР. "Нет никаких признаков того, что торговый конфликт приближается к концу. Совершенно очевидно, что Китай готов играть в долгую игру, а это означает, что для снижения напряженности любой компромисс должен идти со стороны США", — сказал агентству Франс Пресс стратег National Australia Bank Тапас Стриклэнд (Tapas Strickland).