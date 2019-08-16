МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром удерживает положительную динамику по отношению к большинству мировых валют с вечера четверга на фоне статистики по розничным продажам из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1103 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1106 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 106,13 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,11 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 98,18 пункта.

Поддержку курсу доллара в пятницу продолжает оказывать статистика из США, согласно которой объем розничных продаж в стране в июле вырос на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,3%.

В то же время, несмотря на последнюю статистику из США, инвесторов продолжает беспокоить состояние мировой экономики в целом. "Наиболее важным моментом является то, что появляется все больше признаков замедления роста мировой экономики", — полагает менеджер SBI Securities Тсутому Сома (Tsutomu Soma), слова которого приводит Рейтер. По мнению эксперта, это означает, что инвесторы будут отказываться от риска, и "деньги будут идти в гособлигации США, швейцарский франк, золото и иену".