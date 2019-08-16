МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цена на золото стабилизируется у достигнутых многолетних максимумов, оставаясь в плюсе третий день подряд на фоне опасений за состояние мировой экономики и отсутствия ясности в перспективах торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex слабо поднималась — на 0,35 доллара, или на 0,02%, до 1531,65 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла также на 0,02% — до 17,218 доллара за унцию.

Мировые инвесторы предпочитают сохранять осторожность и вкладывать средства в более надежные активы, к которым относится и золото, поскольку опасаются негативного влияния торгового конфликта США и КНР на мировую экономику.

"Золото консолидируется у текущих отметок. Важно отметить, что ни один из негативных факторов (для мировой экономики — ред.) не исчез. США немного отложили введение пошлин в отношении Китая, но торговая война продолжается", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег DailyFX Илья Спивак (Ilya Spivak).