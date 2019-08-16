События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 августа
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь)
|23 млрд евро
|16,3 млрд евро
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
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|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июль)
|1,232 млн
|1,27 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
|-5,2%
|3,1%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июль)
|1,253 млн
|1,257 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
|-0,9%
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|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь)
|10,2 млрд канад. долл
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|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|90,5
|89
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|98,4
|97,2
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|764
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|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|934
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-102,7 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|375,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|292,5 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|88,9 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-55,5 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|10,6 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|33,3 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-44 тыс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|En+ Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|En+ Group — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ТМК — телеконференция менеджмента
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|RUB
|TCS Group Holding — ГОСА (реестр закрыт 14.08.2019, выборы гендиректора и СД, вопрос о предоставлении СД права на решение по buy back)
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|RUB
|Кокс /Кемерово/ — ВОСА (реестр закрыт 23.07.2019, одобрение соглашений со Сбербанком и Газпромбанком)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190816/830244743.html