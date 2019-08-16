МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно в плюсе в ожидании новых мер властей Китая по поддержке экономики, которая оказалась под давлением из-за торговой войны с США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,29% — до 2823,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1525,48 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,94% — до 25734,22 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,06% — до 20418,81 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,58% — до 1927,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 6405,5 пункта.

Участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) планирует представить программу, направленную на увеличение доходов населения в 2019-2020 годах, чтобы стимулировать потребление на фоне замедления роста экономики. Подробностей и конкретных мер комиссия не представила.

"Рынок акций в Токио открылся снижением из-за опасений замедления роста мировой экономики, но позже перешел на положительную территорию, чему способствовал рост китайских акций", — прокомментировал ситуацию на японском рынке агентству Франс Пресс главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Мировые инвесторы также продолжают следить за торговыми отношениями США и КНР. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что скоро проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, чем дольше идет торговая война, тем "крепче становится экономика" США. При этом он считает, что она не продлится долго.