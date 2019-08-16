МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) в пятницу начала торги на 1,5 часа позже из-за технического сбоя; котировки бумаг российских компаний после открытия торгов в основном растут, свидетельствуют данные биржи.

"Торги начались позднее на 1,5 часа", — говорится в материалах биржи. Ранее в пятницу LSE сообщала о задержке с открытием торгов для индексов FTSE 100 и FTSE 250 из-за технических проблем.

По состоянию на 12.06 мск GDR "Газпрома" дорожали на 0,07% — до 6,85 долларов, "Газпром нефти" — на 0,71%, до 31,82 доллара. Бумаги "Роснефти" росли в цене на 1,03% — до 6,16 доллара, "Лукойла" — на 1,3%, до 77,15 доллара, "Новатэка" – на 0,21%, до 187,4 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,64% — до 1,18 доллара, Сбербанка — на 1,12%, до 13,26 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,21% — до 18,7 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,11% — до 22,7 доллара, "Северстали" — на 0,53%, до 14,3 доллара, НЛМК — снижались в цене на 0,1%, до 21,1 доллара.

Цена GDR "Магнита" росла на 0,25% — до 12,96 доллара, "Ленты" — на 0,3%, до 3,32 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,63% — до 3,34 доллара.