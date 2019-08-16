МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу растут после двух дней снижения, давление на биржи было связано с экономическими и торговыми рисками, фондовая биржа Лондона (LSE) возвращается к работе после технического сбоя, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,43%, до 7097,65 пункта (торги на LSE начались позже из-за технического сбоя), французский CAC 40 — на 0,91%, до 5284,36 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 11507,46 пункта.

С начала недели индексы потеряли в среднем 1-2% на рисках вокруг торговли. Опасения на рынках усилились после заявлений Китая об ответных мерах к решению США ввести пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год.

Вместе с этим слабая статистика по Китаю и Европе вызывала беспокойство рынков за мировую экономику. Новым негативным сигналом в четверг стала инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США стала ниже доходности двухлетних долговых ценных бумаг. Инверсия кривой доходности считается признаком надвигающейся рецессии.

Рынки также оценивают статистику по еврозоне. Согласно официальным данным, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне снизился до 20,6 миллиарда евро с 23 миллиардов евро в мае. Аналитики ожидали снижение до 16,3 миллиарда.