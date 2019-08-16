МОСКВА, 16 авг — Dow Jones. Предупредительный сигнал, поступивший с рынка облигаций на этой неделе, привел к резкому падению на рынке акций, что вызывает новые опасения насчет приближающейся рецессии. В среду доходность 10-летних гособлигаций США опустилась ниже доходности 2-летних бондов впервые более чем за 10 лет.

И хотя это является признаком того, что инвесторы ожидают экономических проблем в будущем, это не всегда означает, что проблемы возникнут именно на рынке акций. На самом деле, все 5 раз начиная с 1978 года, когда на рынках складывалась подобная ситуация, рынок акций вырастал в течение следующего года.

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При этом особенно хорошие результаты показывал нефтегазовый сектор.

После многолетнего отставания бумаги нефтегазового сектора могут воспользоваться любой возможной поддержкой. В настоящий момент на нефтегазовый сектор приходится менее 5% от общей рыночной капитализации индекса S&P 500, хотя в прошлом эта цифра составляла не менее 10%.

Как указала в заметке на этой неделе аналитик-стратег Bank of America Merrill Lynch Мэри-Энн Бартелс, нефтегазовый сектор опережал индекс S&P 500 примерно 80% всего времени в те периоды, когда кривая доходности была перевернута, – в среднем на 7,3%.

"Кроме того, нефтегазовый сектор отставал от S&P 500 более чем на 90 п. п. в течение последних 5 лет, что может дать этому сектору некий запас прочности на случай любого потенциального ослабления рынка акций в целом", — отметила Бартелс.

По ее мнению, чтобы сделать ставку на данный сектор, инвесторам торгуемых биржевых фондов стоит использовать Energy Select Sector SPDR ETF, который характеризуется относительно низкими издержками, а его историческая динамика близка к чистой стоимости активов его компонентов. Наибольший вес в его портфеле имеют ExxonMobil и Chevron.

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Однако есть важные оговорки: импортные пошлины и, конечно, экономическая рецессия могут сократить спрос на энергоносители.

Для инвестирования в другой сектор, демонстрирующий опережающую динамику, – технологический – Бартелс предлагает использовать Vanguard Information Technology ETF.

— Автор Avi Salzman, avi.salzman@barrons.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ